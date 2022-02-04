"Газпром" и CNPC подписали договор на поставку 10 млрд куб. м газа с Дальнего Востока

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд куб. м природного газа по "дальневосточному" маршруту, говорится в сообщении "Газпрома".

"Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу "Сила Сибири")", - отмечается в сообщении.

"Подписание уже второго контракта на поставку российского газа в Китай свидетельствует о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между нашими странами и компаниями. Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что "Газпром" является надежным поставщиком газа", - подчеркнул глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Роснефть" и CNPC в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет, сообщает российская компания.

"Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах", - отмечет "Роснефть".

С 2005 года "Роснефть" поставила в Китай 445 млн тонн нефти.