{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Газпром" и CNPC подписали договор на поставку 10 млрд куб. м газа с Дальнего Востока

"Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд куб. м природного газа по "дальневосточному" маршруту, говорится в сообщении "Газпрома".

"Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу "Сила Сибири")", - отмечается в сообщении.

"Подписание уже второго контракта на поставку российского газа в Китай свидетельствует о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между нашими странами и компаниями. Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что "Газпром" является надежным поставщиком газа", - подчеркнул глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Роснефть" и CNPC в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет, сообщает российская компания.

"Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах", - отмечет "Роснефть".

С 2005 года "Роснефть" поставила в Китай 445 млн тонн нефти.

Теги
РоссияКитай
Производство винограда в Ростовской области в 2021 году выросло в 1,5 раза
По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, валовой сбор составил 5,3 тыс. тонн, что почти на 50% больше, чем в 2020 году
Читать полностью