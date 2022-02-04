Мишустин считает важным использовать российскую технику и технологии при цифровизации

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает важным при создании современных государственных цифровых платформ использовать отечественную технику и технологии.

"Это очень важно. Говоря о цифровых платформах, мы иногда забываем, что за каждой цифровой платформой стоит конкретная произведенная электроника, программное обеспечение, операционные системы, технологии. Это все очень важно базировать на российских достижениях, на российских разработках, и для этого сейчас есть все возможности", - сказал Мишустин на встрече с главой Росгидромета Игорем Шумаковым.

Шумаков рассказал председателю правительства о цифрововизации ведомства, в частности о том, что будет создана государственная единая цифровая платформа, предусматривающая использование современных программных и инфраструктурных решений, а для потребителей - доступ в режиме одного окна ко всем сервисам и продукции ведомства.

"Пожалуйста, внимательно посмотрите, чтобы в этой программе не был просто раздел импортозамещения, а чтобы она реально была примером импортозамещения, которое на сегодняшний день позволит нам провести цифровую трансформацию службы на высоком уровне", - заключил Мишустин.