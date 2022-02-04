"Магнит" планирует увеличить сеть дискаунтеров "Моя цена" более чем в 2,5 раза в 2022 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" планирует открыть порядка 500 дискаунтеров "Моя цена" в 2022 году, сейчас сеть насчитывает 190 магазинов, сообщил ТАСС генеральный директор компании Ян Дюннинг.

"За 2022 год мы планируем открыть порядка 500 дискаунтеров "Моя цена", - сказал Дюннинг.

Как сообщается в отчете компании, всего за 2022 год "Магнит" планирует открыть более 2 тысяч магазинов с учетом закрытий. "Магнит" начал тестировать формат дискаунтеров в июле 2020 года в качестве ответной меры на быстро меняющуюся экономическую ситуацию. Концепция дискаунтера ориентирована на покупателей, чувствительных к цене, совершающих частые небольшие покупки традиционного ассортимента товаров или приобретающих продукцию впрок.

По состоянию на 31 декабря 2021 года сеть насчитывала 190 дискаунтеров "Моя цена" по сравнению с 15 магазинами годом ранее. В 2021 году компания открыла 175 магазинов. Средний чек в дискаунтерах "Моя цена" увеличился на 8% год к году и составил 324 руб. Рост LFL-продаж в дискаунтерах, переформатированных из магазинов у дома, превысил 30%, отмечается в отчете компании за 2021 год.

О компании

Сеть магазинов "Магнит" является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2021 года сеть "Магнит" насчитывала более чем 26 тыс. магазинов, расположенных в 3 898 населенных пунктах Российской Федерации.