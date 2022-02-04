Собираемость платежей за воду в России восстановилась в 2021 году после спада

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Собираемость платежей в водоканалах "Российских коммунальных систем" (РКС) по итогам 2021 года достигла 99%, восстановившись после связанного с пандемией спада 2020 года, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.

"Уровень собираемости платежей в водоканалах РКС достиг 99%. Наивысшие результаты показали предприятия в городах Тамбов (101%), Благовещенск (100%), Тольятти (100%), Пенза (99%), Пермь (99%), Петрозаводск (99%)", - сказали в компании.

Таким образом, можно сделать вывод о восстановлении тренда на повышение платежной дисциплины населения после спада из-за пандемии в 2020 году, отметила ТАСС коммерческий директор РКС Светлана Логинова. По оценкам экспертов, собираемость платежей в 2020 году сократилась на 10-15%, тогда как до пандемии в среднем составляла 95-96%.

Для повышения платежной дисциплины "Российские коммунальные системы" проводят комплексную работу: автоматически информируют клиентов о просроченной задолженности, размещают списки должников на досках в домах, направляют "долговые квитанции" и усиливают работу по взысканию долгов в суде.

Кроме того, на собираемости платежей положительно сказывается открытие дополнительных офисов обслуживания и развитие онлайн-сервисов для оплаты без комиссии. Эффективными также становятся поощрительные акции, например, "В Новый год - без долгов" с розыгрышем ценных призов или специальное предложение по амнистии штрафных пеней за просрочку при единовременном погашении всей суммы долга.

"Российские коммунальные системы" (РКС) - крупнейший оператор водоснабжения и водоотведения в России. Клиентами РКС являются порядка 5 млн человек в девяти регионах - Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Карелия. Компания обслуживает более 6 тыс. км водопроводных сетей и свыше 4,7 тыс. км канализационных сетей. Совокупная выручка компании за 2020 год превысила 26,1 млрд рублей, накопленный объем инвестиций в объекты ЖКХ составляет 28,6 млрд рублей.