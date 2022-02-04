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Apple открыла представительство в России

© AP Photo/Andy Wong

Компания Apple открыла представительство в РФ, первой исполнив "закон о приземлении" - Роскомнадзор.

Производство винограда в Ростовской области в 2021 году выросло в 1,5 раза
По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, валовой сбор составил 5,3 тыс. тонн, что почти на 50% больше, чем в 2020 году
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