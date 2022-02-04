Суд Австралии не разрешил перенести рассмотрение дела Google против Epic Games в США

СИДНЕЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Австралии отклонил в пятницу апелляцию американского технологического гиганта Google, просившего перенести рассмотрение спора между платформой и компанией Epic Games в один из судов штата Калифорния (США). Об этом сообщает австралийский новостной портал Newscom.

По его данным, судья Най Перрам отклонил апелляцию Google с просьбой о переносе места слушаний и обязал компанию оплатить расходы Epic Games. "Если дело будет рассмотрено в Калифорнии, ни потребители, ни австралийский антимонопольный регулятор [ACCC] не смогут полагаться на вынесенное судебное решение", - указал судья и отметил, что перенос дела в США также исключит его рассмотрение в рамках австралийского законодательства о защите прав потребителей, на которое опиралась в своем иске Epic Games.

Разработчик игр Epic Games 10 марта 2021 года обвинила Google в злоупотреблении своим контролем над операционной системой Android, нарушении прав потребителей и подрыве основ конкуренции. По мнению разработчика, платформа намеренно сделала установку приложений вне своей экосистемы "исключительно сложной" для пользователей, что подтверждалось данными австралийской государственной комиссии по защите конкуренции и прав потребителей. В своем заявлении в Федеральный суд Австралии Epic Games просила обеспечить соблюдение правил честной конкуренции, вернув потребителям право выбора источника устанавливаемых приложений и способа оплаты контента.

Ранее Epic Games подала в суд на корпорации Apple и Google, после того как они удалили игру Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play. Apple и Google объяснили удаление видеоигры (является самым известным продуктом Epic Games) из своих магазинов тем, что обновленная версия Fortnite нарушает их правила, поскольку позволяет игрокам приобретать валюту и совершать другие покупки напрямую внутри игры, обходя встроенные платежные механизмы каталогов приложений.