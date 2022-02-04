Проекты на 40 млрд рублей запланировали в Хабаровском крае по дальневосточной концессии

ХАБАРОВСК, 4 февраля. /ТАСС/. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал пять проектов, которые будут реализованы в Хабаровском крае с использованием механизмов дальневосточной концессии. Общая сумма вложений составит около 40 млрд рублей, сказал он в пятницу журналистам во время рабочей поездки в Хабаровск.

"Начали обсуждение механизмов дальневосточной концессии. Сегодня обсудили пять проектов на общую сумму почти 40 млрд рублей, и это такие проекты как создание нового межвузовского кампуса Хабаровского края, создание дальневосточного художественного музея, лагеря для отдыха детей в селе Бычиха, реконструкция, модернизация, практически создание нового санатория Уссури, это несколько больших объектов здравоохранения", - сказал Чекунков.

Он отметил, что один из компонентов успеха концессионного проекта - качественный инвестор. "Для большинства названных мной проектов найдены сильные инвесторы, которые готовы и финансовым ресурсом поучаствовать, и обладают отраслевыми компетенциями, чтобы проект реализовать", - добавил министр.

Работа над проектами будет вестись до конца лета, чтобы в сентябре представить на Восточном экономическом форуме, подписать обязывающие концессионные соглашения и выходить на строительные работы.

Реализация программы "Дальневосточная концессия" началась на Дальнем Востоке в сентябре 2021 года. Соглашения о запуске пилотных проектов были подписаны на Восточном экономическом форуме. По программе, разработанной Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, государство компенсирует инвесторам до 100% от сметной стоимости объекта инфраструктуры в течение 10-20 лет после ввода объекта в эксплуатацию. Предполагается, что новый механизм позволит в четыре-пять раз увеличить объемы финансирования инфраструктурных проектов и привлечь в них до 500 млрд рублей до 2024 года.