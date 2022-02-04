МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешил поставки цитрусовых культур из Китая в Россию. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзор с 3 февраля 2022 года разрешил под гарантии Главного таможенного управления Китайской Народной Республики ввоз цитрусовых культур из Китая на территорию России. Решение принято по результатам проведенной работы с компетентным ведомством КНР, рассмотрения представленных китайской стороной материалов о предприятиях-производителях цитрусовых культур, а также их мест хранения и упаковки", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз цитрусовых культур в Россию с 6 января 2020 года в связи с участившимися случаями поставок продукции, зараженной карантинными для ЕАЭС объектами.