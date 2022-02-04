В Алтайском крае намерены выделить 1,3 млрд рублей на модернизацию проблемной ТЭЦ

БАРНАУЛ, 4 февраля. /ТАСС/. Депутаты в Алтайском крае намерены скорректировать бюджет края на 2022 год для того, чтобы выделить 1,3 млрд рублей на модернизацию проблемной ТЭЦ в городе Яровое, сообщает пресс-служба регионального парламента в пятницу.

Проблемы с теплоснабжением в Яровом, где живут около 18 тыс. человек, обострились в 2019 году, когда из-за частых аварий на единственной ТЭЦ в городе ввели режим ЧС. В декабре 2021 года режим ЧС был снят и заменен на режим повышенной готовности. ТЭЦ в Яровое является единственной в крае, на которой действует советское техническое решение.

"Варианты модернизации теплосистемы Ярового прорабатываются с 2019 года. 1,3 млрд рублей - это оптимальная сумма, которую нужно заложить в бюджет 2022 года, чтобы подготовиться к следующему отопительному периоду и пройти его в более спокойном режиме, чем в текущем году. Параллельное направление - подготовка к строительству новой котельной, которая, с учетом мощностей, необходимых городу, скорее всего, будет водогрейной и иметь возможность перехода на газ", - цитирует пресс-служба председателя комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игоря Панарина.

На средства, которые предполагается выделить из бюджета региона в 2022 году, будет отремонтирована существующая ТЭЦ, теплосети, закуплен уголь, а также спроектированы четвертый котел и новый теплоисточник. Соответствующие изменения в бюджет, предполагающие выделение финансирования, будут рассмотрены на предстоящей сессии в феврале. Сейчас в городе проводят конкурсные процедуры, чтобы получить технико-экономическое обоснование, которое покажет конкретные параметры новой системы теплоснабжения. Предполагается, что оно будет готово к маю, а в марте планируются начать ремонт существующих котлов.

"Даже если максимально ускорить все процедуры, новый теплоисточник введут в эксплуатацию не раньше 2026 года. Поэтому чтобы теплоснабжение Ярового ближайшие три года велось без сбоев, необходимо отремонтировать действующие котлы и городские теплосети, спроектировать и ввести четвертый котел (что произойдет не раньше сентября 2023 года), нарастить резерв угля и избавиться от кредиторской задолженности", - подчеркивается в пресс-релизе.

Проблемная ТЭЦ в августе 2020 года была передана в собственность муниципалитета. Сделка по ее продаже в 2016 году признана судом недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт. 1 ноября 2021 года в связи с технической проблемой на ТЭЦ была остановлена часть водонагревательного оборудования. Несколько дней в городе наблюдались перебои в теплоснабжении, по данным фактам были возбуждены уголовные дела в отношении главы администрации города, директора и главного инженера ТЭЦ. По ходатайству следствия глава Ярового отстранен от занимаемой должности. В конце прошлого года власти региона сообщали, что поддержание работоспособности ТЭЦ и реализация планов укрепления надежности и развития станции потребуют около 5 млрд рублей на ближайшие четыре года. Тариф за тепловую энергию в Яровом для населения составляет 2 900 рублей за гигакалорию.