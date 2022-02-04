В Киеве заявили, что Украина нормально проходит отопительный сезон

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Украина спокойно проходит нынешний отопительный сезон, и такая тенденция сохранится в феврале и марте. Об этом в пятницу на брифинге сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

"На фоне энергетического кризиса, который есть в мире, и рекордно высоких цен на газ в мире мы абсолютно стабильно и нормально проходим этот отопительный сезон, и, соответственно, все потребители обеспечены необходимыми электроэнергией и природным газом", - заверил он.

Как заявил Галущенко, он уверен, что Украина без проблем пройдет отопительный сезон также в феврале и марте.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране достаточно энергоресурсов, чтобы пройти отопительный сезон. Как он отметил, веерных отключений электроэнергии не было и не планируется, а в газохранилищах страны в настоящее время имеется около 11,5 млрд куб. м газа. По его словам, такое количество является достаточным.