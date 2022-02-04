Utair с 7 февраля запустит рейс Тюмень - Волгоград

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 7 февраля 2022 года начнет полеты по маршруту Тюмень - Волгоград. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба перевозчика.

По данным на сайте аэропорта Волгоград, сейчас рейсы в Тюмень другие авиакомпании не выполняют.

"С 7 февраля Utair запускает новый рейс Тюмень - Волгоград. Полеты будут осуществляться по понедельникам и субботам на турбовинтовом ATR-72 вместимостью 70 кресел", - сказано в сообщении.

Стоимость билетов - от 3 тыс. рублей, время в пути - четыре часа. "В текущем осенне-зимнем сезоне мы увеличили число прямых рейсов из Тюмени в регионы на 20% относительно прошлогоднего сезона и на 30% относительно расписания 2019-2020 годов. За счет рейсов без пересадок мы сокращаем время оборота судов и в итоге предлагаем пассажирам наиболее экономичные тарифы. Сейчас у Utair 23 прямых маршрута из Тюмени, в весенне-летнем расписании мы планируем увеличить их количество на 30%", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест", Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.