Польша передала Чехии €45 млн по договоренности о закрытии спора из-за шахты "Туров"

ВАРШАВА, 4 февраля. /ТАСС/. Польша расплатилась с Чехией за завершение спора и отзыв иска по делу об угледобывающей шахте "Туров". Об этом заявил в пятницу на брифинге премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Мы вчера передали соответствующие средства. Это было €35 млн плюс €10 млн евро от PGE ("Польской энергетической группы"). Изначально обсуждалась сумма в €55 млн. Но мы ее ограничили. Этот процесс, к счастью, закрыт", - сказал он.

"Чехия отозвала свою жалобу, поданную в европейские институты. Это полностью закрывает дело", - подчеркнул Моравецкий.

Отвечая на вопрос о штрафах, наложенных на Польшу за невыполнение требования суда ЕС о прекращении работы шахты, польский премьер указал, что Варшава "будет использовать все возможные средства, чтобы опротестовать [это решение]". "Наши юристы в Брюсселе анализируют это со всех сторон. Как мне докладывают, появляются определенные возможности. Мы точно воспользуемся всеми путями защиты, чтобы нам не пришлось платить этих крайне несправедливых штрафов", - отметил он.

Представители правительств Польши и Чехии в четверг окончательно договорились о завершении продолжавшегося почти год спора вокруг шахты "Туров", подписав соответствующее соглашение.

Суть спора

В конце февраля прошлого года Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство), до тех пор пока вопрос не будет решен по существу. Польша этот вердикт выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу по €500 тыс. за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте "Туров". Оплачивать штраф Варшава также отказалась.

С шахтой "Туров" связано 4-7% производства электроэнергии в Польше. Закрытие шахты означало бы увольнение 5 тыс. работников и нанесло бы польской экономике ущерб в 13,5 млрд злотых (около $3,75 млрд).