Гендиректор USM заявил, что система маркировки позволяет управлять запасами вакцин

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Внедрение в России системы цифровой маркировки позволило контролировать объемы вакцин и эффективно распределять их. Об этом в статье для журнала Всемирного экономического форума рассказал генеральный директор USM Иван Стрешинский.

"В России введена обязательная маркировка всех лекарственных средств с целью предотвращения распространения контрафактной продукции. Это особенно актуально для российских вакцин, поставляемых на внутренний рынок. Используя коды DataMatrix, государство контролирует имеющийся в наличии объем обоих компонентов вакцин, отслеживает их срок годности, а также обеспечивает оптимальное распределение вакцин с тем, чтобы как можно более эффективно оказать помощь населению", - сказал Стрешинский.

Работники здравоохранения активно используют информацию из системы "Честный знак" для более эффективного управления запасами вакцин, их поставками и исключения дефицита, отметил гендиректор USM. По его словам, интеграция цифровой маркировки с другими государственными информационными системами позволит создать цифровую копию каждого товара и цифровые модели всех отраслей промышленности от сырья до покупателя.

"В перспективе это даст возможность контролировать товарооборот в стране в режиме реального времени. Планы государства заключаются в том, чтобы к 2024 году обеспечить включение большинства потребительских товаров", - рассказал Стрешинский.

Для ликвидации теневого оборота продукции в РФ к 2024 году планируется создать единую систему маркировки товаров "Честный знак". Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов и антисептиков. Оператор "Честного знака" - Центр развития перспективных технологий. Это совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).