Продажи легковых авто и LCV в России в январе упали на 3,7%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в январе 2022 года снизились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 91,662 тыс. штук, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Традиционно январь - месяц низких продаж новых автомобилей. Как и ожидалось, в 2022 году тренд незначительного снижения рынка продолжился: в первом месяце 2022 года продано 91,662 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,7% меньше, чем за тот же период прошлого года", - отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

По его словам, продажи легких коммерческих автомобилей также сократились, но намного существеннее - на 15%, из-за снижения деловой активности в период новогодних каникул.

"Как и прогнозировалось, мы не ожидаем быстрого восстановления рынка в этом году, но надеемся, что преобладающий сегодня тренд изменится во втором полугодии", - добавил он.

В ассоциации отметили, что в результате возврата ввозной таможенной пошлины на электромобили в размере 15% наблюдается рост цен на них для конечного потребителя.

Лидеры авторынка

По данным АЕБ, лидером среди автопроизводителей на российском рынке в январе 2022 года традиционно оставался "Автоваз", продажи которого в годовом выражении упали на 17%, до 18 тыс. авто.

На втором месте - южнокорейская компания Kia, продажи которой в январе снизились на 18%, до 12,3 тыс. машин.

Замыкает тройку лидеров компания Hyundai, увеличившая продажи в январе на 4%, до 11,4 тыс. авто.

Следом идут Renault (-7%, до 7,9 тыс. шт.) и Toyota (+15%, до 6,1 тыс. шт.).