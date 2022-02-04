В 2021 году следователи МВД в рамках уголовных дел возместили ущерб почти на 380 млрд руб.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи МВД России в прошлом году в рамках уголовных дел возместили почти 70% от причиненного в результате преступлений ущерба, изъяв имущество и наложив арест почти на 380 млрд рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-центре ведомства по итогам оперативного совещания, в ходе которого замминистра внутренних дел РФ - начальник следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев подвел итоги служебной деятельности органов предварительного следствия в 2021 году.

"Всего по уголовным делам следователей органов внутренних дел добровольно погашено, изъято денежных средств, ценностей, а также наложен арест на имущество на сумму более 379 млрд рублей, что составило более 68% от причиненного ущерба", - сказали в пресс-центре.

Лебедев отметил, что в 2021 году проделана серьезная работа, направленная на повышение эффективности деятельности следственных подразделений, усиление ведомственного и процессуального контроля, обеспечение качества и законности расследования преступлений. За это время на 3,5% снизилось количество уголовных дел, находившихся в производстве следственных подразделений. Это обусловлено снижением числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.

"Вместе с тем, количество уголовных дел, направленных прокурору с обвинительным заключением, возросло на 3,4%. Почти на 3% увеличилось число лиц, привлеченных по этим делам к уголовной ответственности", - отметили в ведомстве. В прошлом году во взаимодействии с оперативными подразделениями системы МВД и ФСБ России было больше окончено уголовных дел о преступлениях экономической направленности, кражах, фальшивомонетничестве, бандитизме, а также о преступлениях террористического характера и связанных с незаконным оборотом оружия. Кроме того, на 12% увеличилось количество оконченных производством уголовных дел в кредитно-финансовой сфере.

Замглавы МВД подчеркнул, что в отчетном периоде повышенное внимание уделялось банковскому сектору экономики. Практически вдвое возросло количество направленных в суды уголовных дел, возбужденных следователями органов внутренних дел по заявлениям Банка России, Агентства по страхованию вкладов и временных администраций по управлению кредитными организациями. Также усилена работа по расследованию преступлений, связанных с долевым строительством многоквартирных жилых домов. В прошедшем году предварительно расследовано более тысячи таких преступлений - это в половину больше, чем в 2020 году. В ходе совещания Лебедев также отметил, что почти на 22% возросло количество расследованных эпизодов преступной деятельности организованных групп и преступных сообществ. Наиболее эффективно в 2021 году работали органы предварительного следствия МВД по республикам Алтай, Калмыкия, Северная Осетия, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республикам, а также ГУ МВД России по Московской области, УМВД России по Астраханской и Оренбургской областям.

Согласно данным материалов статистики МВД РФ, ущерб в результате преступлений в прошлом году составил 834,5 млрд рублей, что почти на 63% больше, чем годом ранее.