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Песков: тема расширения расчетов в нацвалютах встретила понимание на переговорах в Пекине

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в пятницу поднял вопрос о расширении расчетов в национальных валютах, эта инициатива была встречена с пониманием, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Говорил наш президент, и это встречало понимание, о расширении практики расчетов в национальных валютах. На их долю в двустороннем товарообороте приходится уже более 20%", - сказал представитель Кремля.

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