{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эрдоган: Турция готова использовать израильский газ в стране и доставлять его в Европу

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова использовать добываемый Израилем в Восточном Средиземноморье газ внутри страны и доставлять его в Европу. Об этом он сказал в пятницу в ходе беседы с турецкими журналистами на борту самолета, возвращаясь после визита в Киев.

"Ранее мы уже начали говорить на эту тему [с Израилем]. Мы используем израильский газ внутри страны, но кроме этого включимся в совместную работу по переправке его в Европу", - цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Теги
ТурцияИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
Колебания курса рубля
ЦБ понизил курс доллара на 5-7 февраля до 76,05 рубля
Банк России повысил курс евро до 87,12 рубля
Читать полностью