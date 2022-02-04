Эрдоган: Турция готова использовать израильский газ в стране и доставлять его в Европу

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова использовать добываемый Израилем в Восточном Средиземноморье газ внутри страны и доставлять его в Европу. Об этом он сказал в пятницу в ходе беседы с турецкими журналистами на борту самолета, возвращаясь после визита в Киев.

"Ранее мы уже начали говорить на эту тему [с Израилем]. Мы используем израильский газ внутри страны, но кроме этого включимся в совместную работу по переправке его в Европу", - цитирует Эрдогана телеканал NTV.