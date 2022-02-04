ЕС и Азербайджан активизируют диалог по увеличению поставок газа

БРЮССЕЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Евросоюз и Азербайджан активизируют диалог по увеличению поставок газа в сообщество. Об этом заявила в пятницу еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по итогам переговоров в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Двусторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, - написала она в Twitter. - Активизация диалога по увеличению поставок газа и сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии и перехода к чистой энергии".

По ее словам, переговоры в Баку стали "хорошей возможностью обсудить партнерство сторон и пути продвижения в сфере энергетики". "Я также хочу поблагодарить Азербайджан за их усилия по увеличению поставок газа в ЕС через Южный газовый коридор. Азербайджан сделал шаг вперед, подтвердив свою надежность и отличное партнерство", - добавила она.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон совершает два визита подряд - в Азербайджан и США - для обсуждения дополнительных поставок газа в Евросоюз.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что интенсифицировала свои усилия по обсуждению расширения поставок сжиженного природного газа со странами партнерами из опасений перебоев с российскими поставками в Европу. ЕС опасается, что такой вариант возможен при введении новых санкций против России - Брюссель готовит их на случай войны на Украине.