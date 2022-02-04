СМИ: генсека НАТО Столтенберга выбрали новым главой Центробанка Норвегии

ХЕЛЬСИНКИ, 4 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг займет пост главы Центробанка Норвегии. Об этом сообщила в пятницу телекомпания Эе-эр-ко со ссылкой на решение правительства страны.

"Йенс Столтенберг назначен сегодня на заседании госсовета на пост главы Центробанка Норвегии на период в шесть лет. [Вице-президент] Ида Вольден Бахе с 1 марта станет временным главой ЦБ до момента заступления на должность Столтенберга", - говорится в сообщении кабмина.

В конце прошлого года генсек НАТО сообщил, что очень мотивирован приступить к работе в качестве главы норвежского ЦБ, однако в случае, если выбор падет на его кандидатуру, он не сможет этого сделать, пока не истечет его мандат в НАТО.

Как отмечают норвежские СМИ, большинство партий в норвежском парламенте не поддерживали кандидатуру Столтенберга на должность главы ЦБ. В частности, ряд политиков выражают обеспокоенность относительно того, насколько независим он будет в этой роли, учитывая его связи с правящей Рабочей партией, лидером которой он ранее являлся.

Всего претендентов на пост главы ЦБ было 22, вице-президент Ида Вольден Бахе являлась главным конкурентом генсека НАТО.

Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии (2000-2001 и 2005-2013 годы), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту дважды продлевался, сейчас он будет занимать эту должность до 30 сентября 2022 года, таким образом, он должен пробыть на посту генсека в общей сложности восемь лет.