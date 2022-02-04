Песков: финансовые ведомства РФ и Аргентины будут работать над отраслями сотрудничества

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вопрос о финансовом сотрудничестве РФ и Аргентины будет прорабатываться профильными ведомствами двух стран. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в четверг на встрече в Москве президентов РФ и Аргентины Владимира Путина и Альберто Фернандеса затрагивалась тема финансовых проблем, которые испытывает аргентинская сторона.

"И главы государства договорились, что по линии наших финансовых ведомств будут продолжены контакты с тем, чтобы выявить возможные отрасли для сотрудничества", - ответил представитель Кремля на вопрос, возможно ли предоставление Буэнос-Айресу Москвой финансовой помощи или кредитов.