Фальков считает, что российские вузы пока инертно реагируют на запросы бизнеса

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские вузы являются очень инертными, им не хватает пластичности и мобильности в реагировании на запросы бизнеса. Такое мнение глава Минобрнауки Валерий Фальков высказал в рамках проекта телеканала "Россия 24" и пресс-службы правительства РФ - программе "Диалог".

"Мы себе ставим задачу - это максимально быстро сделать более пластичными и гибкими университеты, к сожалению, они очень инертные. Изменения всегда требуют 5-7 лет, а для бизнеса это где-то смерти подобно", - сказал Фальков.

Проблему должна решить программа по поддержке вузов "Приоритет-2030", которая была запущена в прошлом году и в которую был отобран 121 университет. Проект позволит сделать "более мобильными, пластичными управленческие команды [вузов] с тем, чтобы они слышали бизнес".

"Что надо от бизнеса? Вовлеченность, то есть желание содержательно обсуждать, что необходимо менять, и слышать друг друга. Картина мира, целеполагание у бизнеса и университетов разное, поэтому они по-разному друг друга слышат, хотя вроде произносят знакомые слова. Поэтому те университеты, которые давно и обстоятельно работают с организациями реального сектора экономики, они и преуспели. Они по-другому слышат, у них есть интересные проекты", - добавил Фальков.