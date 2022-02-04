В Киеве сообщили, что импорт газа из Венгрии на Украину начался

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Маршрут импорта газа из Венгрии на Украину работает, в феврале поставки составят порядка 130 млн куб. м. Об этом сообщил в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Мы получили гарантированную мощность - 8 млн куб. м. в сутки. Соответственно, мы видим, что в феврале запланирован импорт примерно 130 млн куб. м. [газа]. Он может быть увеличен. Таким образом, этот маршрут уже работает", - сказал он.

Глава Минэнерго также сообщил, что в целом в феврале Украина "планирует импортировать около 300 млн куб. м газа". "Направления: Венгрия, Словакия и Польша", - уточнил Галущенко.

По словам Галущенко, Украина договорилась о гарантированных объемах импорта газа на следующий отопительный сезон в объеме 50 млн куб. м в сутки из Словакии и Венгрии.

"Увеличились гарантированные объемы мощности для импорта на Украину. В частности, из Словакии был увеличен объем до 42 млн куб. м в сутки. И гарантии объема импорта, установленные из Венгрии, - это 8 млн куб. м в сутки", - отметил он. Таким образом, резюмировал министр, речь идет о том, что Украина "уже имеет гарантированные объемы возможностей импорта газа в объеме 50 млн куб. м в сутки".

Галущенко утверждает, что этого объема достаточно, чтобы наполнить хранилища газа Украины для прохождения следующего отопительного сезона.

1 февраля генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил, что Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. По его словам, венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа на Украину, в том числе и в случае отсутствия транзита.

Ранее Оператор ГТС Украины договорился с венгерским FGSZ о продлении гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии на Украину до 30 сентября 2022 года. Соглашение между ОГТСУ и FGSZ позволяет физически транспортировать на Украину до 8 млн куб. м природного газа в сутки (2,9 млрд куб. м в год). Вместе с имеющимися 27 млн куб. м суточных мощностей из Словакии это увеличивает общий объем гарантированных возможностей для импорта газа на Украину до 35 млн куб. м в сутки.

С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Он предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы. Между тем с 1 октября 2021 года Киев лишился импорта из Венгрии по виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по украинской территории российского природного газа венгерской стороне.