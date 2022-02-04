Почти все виды топлива подорожали на биржевых торгах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Все виды топлива, кроме межсезонного дизеля, выросли в цене по итогам биржевых торгов в европейской части России в пятницу. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 выросла на 0,9%, до 51,15 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,2%, до 54,03 тыс. рублей за тонну. Стоимость топочного мазута увеличилась на 0,8%, до 30,66 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) достигла нового максимума - 61,62 тыс. рублей за тонну (+0,3%).

Летнее дизельное топливо подорожало 0,5%, до 56,31 тыс. рублей за тонну, зимний дизель - на 0,02%, до 59,79 тыс. рублей за тонну. Единственным видом топлива, подешевевшим на бирже в пятницу, стал межсезонный дизель - его цена снизилась на 0,7%, до 56,92 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов увеличилась на 0,1%, до 30,43 тыс. рублей за тонну. При этом на Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 1,4%, до 24,26 тыс. рублей за тонну.