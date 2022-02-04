Си Цзиньпин: Китай будет наращивать научно-техническое и нефтегазовое сотрудничество с РФ

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Китайские власти будут наращивать сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере, усиливать двустороннее взаимодействие в области науки и передовых технологий. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны. Заявление лидеров РФ и КНР

"Нам нужно усиливать стратегическое партнерство в энергетике, содействовать стабильной реализации масштабного сотрудничества в нефтегазовой сфере, - приводит его слова МИД Китая. - Необходимо продвигать китайско-российское взаимодействие в области науки и техники, в сфере инноваций".

Как уточнил китайский лидер, Пекин намерен вместе с Москвой осуществлять перспективные проекты в таких направлениях, как цифровизация экономики, интернет вещей, искусственный интеллект. Он напомнил, что Китай и РФ будут продолжать работать над созданием совместной научно-исследовательской базы на Луне.