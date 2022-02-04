Фальков заявил, что критерием оценки НОЦ в России станет размер вложений бизнеса

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Одним из главных критериев успешности научно-образовательных центров (НОЦ) в России станет размер вкладываемых бизнесом средств в технологические проекты этих центров. Об этом сообщил в пятницу глава Минобрнауки России Валерий Фальков в рамках проекта телеканала "Россия-24" и пресс-службы правительства РФ - в программе "Диалог".

"Мы считаем, что теперь, когда мы отобрали 15 НОЦов, надо запустить механизм конкуренции. Сейчас мы понимаем, что в результате конкуренции произойдет некая дифференциация НОЦ на группы. Для нас главным индикатором, ну, или одним из успешностей НОЦа, будет количество средств, которые бизнес не декларирует, а вкладывает в конкретные технологические проекты. И чем больше бизнес будет вкладывать, тем больше мы со своей стороны будем помогать таким центрам", - сказал Фальков.

По его словам, научно-образовательный центр - это принципиальный шанс для тех территорий, где традиционно наука не была приоритетом, сделать научно-технологическое развитие одним из драйверов развития экономики. Однако, как считает министр, такие задачи за два года решить чрезвычайно тяжело, так как первые два-три года идет лишь настройка коммуникации между участниками НОЦ. "Мы рассчитываем, что в ближайшие 3-4-5 лет научно-образовательные центры будут очень хорошим подспорьем для бизнеса", - добавил Фальков.

По нацпроекту "Наука и университеты" в России создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединяют ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных задач.