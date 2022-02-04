Заработала первая станция зарядки электромобилей производства "Новомет-Пермь"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Портфельная компания Группы "Роснано" АО "Новомет-Пермь" запустила первую быструю зарядную станцию (ЭЗС) для электромобилей собственного производства, сообщили в пятницу в пресс-службе Группы "Роснано". Тестовая ЭЗС установлена рядом с заводом компании и в данный момент работает бесплатно.

"Основа наших ЭЗС - это станции управления, которые используются на нефтяных месторождениях. "Новомет" наработал большой опыт разработки и внедрения такого оборудования. Оно прекрасно зарекомендовало себя в условиях крайнего Севера и жаркого климата. Потому мы уверенны в надежности ЭЗС, а также в их высокой эффективности", - приводит пресс-служба слова вице-президента по РФ и СНГ АО "Новомет-Пермь" Евгения Пошвина.

Станции обладают мощностью 50 кВт, оснащены штатными заправочными кабелями и способны заряжать два электромобиля одновременно. В настоящее время тестируется мобильное приложение, с помощью которого можно будет видеть статус работы станции, найти ближайшие ЭЗС, проложить к ним маршрут и забронировать время "заправки".

Как отметил генеральный директор АО "Новомет-Пермь" Максим Перельман, компания более 20 лет производит электроприводы, и выпуск зарядных станций - логичный вектор развития в направлении "зеленой энергетики". "Первая ЭЗС - лишь начало. В ближайших планах - создание сети электрозарядок на территории Перми и Пермского края", - сказал он.

"Зеленые" технологии в "Роснано"

За 15 лет число электромобилей в мире выросло в 7 тысяч раз и через 10 лет составит 30% от всего автотранспорта. В России, согласно Концепции развития электротранспорта, утвержденной в прошлом году премьер-министром Михаилом Мишустиным, к 2030 году не менее 10% выпускаемых автомобилей в стране будут электрическими. На этом фоне все более актуальным становится вопрос развития зарядной инфраструктуры, отметили в пресс-службе.

"Будущее - за электромобилями. У зарядной инфраструктуры <...> есть большой плюс - практически нет ограничений по месту установки. Главное, чтобы можно было удобно припарковать электромобиль. С учетом вектора на развитие "зеленых" технологий и создание комфортной городской среды данное направление является одним из ключевых для компании", - сказал заместитель председателя правления - операционный директор УК "Роснано" Михаил Ненюков.

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.