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Греф призвал искоренить мисселинг в Сбербанке

Необходима нулевая толерантность к некачественным продуктовым решениям, некачественному обслуживанию и мисселингу, отметил глава банка

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сбербанк планирует искоренить мисселинг (продажи одного финансового продукта под видом другого - прим. ТАСС) и стресс клиентов в розничных подразделениях, следует из презентации главы банка Германа Грефа к внутренней ежегодной бизнес-конференции Сбера (с материалами ознакомился ТАСС).

"Необходима нулевая толерантность к некачественным продуктовым решениям, некачественному обслуживанию и мисселингу в деятельности банка, к стрессу клиента", - указано в презентации Грефа для топ-менеджеров кредитной организации.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце 2021 года заявляла, что регулятор намерен значительно увеличивать штрафы за навязывание и мисселинг. Глава ЦБ сравнила борьбу с недобросовестными практиками в банках по масштабам и важности с зачисткой банковской системы. Набиуллина тогда подчеркнула, что ЦБ будет активно пресекать недобросовестные практики.

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