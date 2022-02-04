Герхард Шрёдер может заменить Тимура Кулибаева в новом составе совета директоров "Газпром"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер может заменить председателя казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева в новом составе совета директоров "Газпрома", следует из сообщения холдинга.

Совет директоров "Газпрома" на заседании 3 февраля утвердил список из 11 кандидатов для избрания в новый состав совета на годовом собрании акционеров. Остальные 10 кандидатов являются действующими директорами, следует из сообщения холдинга.

Годовое собрание акционеров "Газпрома" пройдет 30 июня в Санкт-Петербурге.