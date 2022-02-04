Эксперты: энергодиалог становится одной из основных сфер сотрудничества России и Китая

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Контракты, подписанные в первый же день визита делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекин, показали, что одним из основных направлений экономического сотрудничества стран станет развитие энергодиалога. Как отметили опрошенные ТАСС эксперты, речь идет не только о расширении поставок энергоресурсов, но и о совместной работе над передовыми технологиями в области низкоуглеродного развития.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны. Заявление лидеров РФ и КНР

Как сказал президент РФ Владимир Путин, открывая двусторонние переговоры в Пекине: "Наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китай". В частности, между компаниями "Роснефть" и CNPC подписано соглашение о поставках в Китай 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет. Также компании подписали меморандум о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития, предполагающий, в том числе, что "умные" и цифровые решения в этой сфере могут быть применены в рамках масштабных совместных нефтегазовых проектов в России или Китае. Кроме того, "Роснефть" и китайская компания Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области информатизации и цифровизации до 2027 года.

Площадка диалога

"Экономическое сотрудничество России и Китая ведется по многим направлениям, но основное - это энергетический сектор", - отметил заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, состав делегации, в которую из глав компаний был включен только глава "Роснефти" Игорь Сечин, не случаен.

"Китай уже многие годы плодотворно развивает сотрудничество с Россией в области энергетики при помощи такой универсальной площадки как Российско-Китайский энергетический бизнес-форум", - напоминает Делягин. Его координатором с российской стороны выступает Игорь Сечин. "Поэтому его участие в составе российской делегации обеспечило всеобъемлющее представительство российского ТЭК", - сказал Делягин, напомнив, что в КНР главе "Роснефти" присвоили титул "Друг китайского народа".

Кроме того, сама "Роснефть" занимает лидирующее место среди экспортеров нефти в КНР, ежегодно обеспечивая 7% общей потребности страны в сырье. Так, ее совокупные поставки в Китай с 2005 года составили 442 млн тонн нефти. Такой успех был бы невозможен без эффективной реализации проекта трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), считает директор Центра политической информации Алексей Мухин. "Сечин и Ван Цишань (заместитель председателя КНР, прим. - ТАСС) сумели добиться четкой реализации проекта ВСТО <…> Во многом благодаря этому личному взаимопониманию энергодиалог двух стран получил такой качественный старт и развитие", - отметил эксперт.

Реализованные проекты

Как дополнил гендиректор "ИнфоТЭК-Терминал" Рустам Танкаев, речь идет также о таких итогах сотрудничества как проект строительства Тяньваньской АЭС, о поставках электроэнергии из России в северные провинции КНР.

"Развиваются, и это очень важно, двухсторонние вертикально-интегрированные цепочки в добыче, переработке, транспорте нефти и газа. Китайские строительные и проектные компании стали надежными партнерами по реализации крупных инфраструктурных проектов", - подчеркнул Танкаев.

В частности, в Удмуртии работает совместное добычное предприятие "Роснефти" и Sinopec - "Удмуртнефть". За 15 лет совместной работы добыча предприятия составила свыше 96 млн тонн, а общий прирост извлекаемых запасов составил около 110 млн тонн нефти. Компания Beijing Gas владеет 20% в "Верхнечонскнефтегазе" (ВЧНГ, "дочка" "Роснефти"), которое занимается разведкой и разработкой Верхнечонского месторождения, расположенного в Иркутской области и являющегося одним из крупнейших в Восточной Сибири. Накопленная добыча предприятия составляет более 87 млн тонн нефти. Кроме того, "Роснефть" и Beijing Gas планируют реализацию проекта по развитию в России сети газовых автозаправочных станций. Сотрудничество с китайскими партнерами также активно развивается и в рамках масштабного проекта по созданию судостроительного комплекса "Звезда".

Как отметил Танкаев, уже три состоявшихся Российско-Китайский энергетических бизнес-форума позволили энергетике стать базовой отраслью для роста товарооборота между двумя странами, который по итогам 2021 года достиг $145 млрд.

"Учитывая темпы и масштаб сотрудничества, можно уверенно предположить, что реализация новых энергетических проектов позволит достичь суммы товарооборота в 200 млрд", - подчеркнул эксперт.

Реакция рынка

Масштабные договоренности с Китаем добавили в пятницу позитива в благоприятный в целом фон для российского фондового рынка. Если индекс Мосбиржи показывал рост чуть менее 1%, то отраслевой индекс ТЭКа с учетом дорожающей нефти прибавлял днем 1,6%. При этом лидером роста стали бумаги "Роснефти", показавшие днем рост более чем на 5%, до 600 рублей за акцию.

"Рост котировок свидетельствует о высокой оценке перспектив развития "Роснефти" со стороны инвесторов. Наличие портфеля долгосрочных контрактов и расширение присутствия компании на крупнейших рынках, в том числе на рынке Китая, на фоне реализации таких значимых добычных проектов, как "Восток Ойл", создает зону устойчивого прогноза для рынка и понимание, как будет развиваться компания в дальнейшем", - отметил инвестиционный стратег, управляющий компании "Арикапитал" Сергей Суверов.

По словам эксперта, это является значимым фактором инвестиционной привлекательности компании и заделом для дальнейшего роста ее капитализации.