Поставки пшеницы и ячменя в Китай стали возможны со всей территории России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские предприятия со всей страны смогут поставлять в Китай пшеницу и ячмень. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Приняты протоколы, позволяющие поставлять в Китай пшеницу и ячмень со всей территории России и разрешающие экспорт в КНР люцерны", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, 4 февраля в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай и переговоров главы российского государства с председателем КНР Си Цзиньпином были приняты двусторонние соглашения, которые расширяют перечень и объем поставляемого из России в Китай зерна. Изменения отменяют регионализацию по отправкам из России в Китай пшеницы и ячменя. Теперь эти зерновые культуры могут ввозиться в КНР со всей территории Российской Федерации. До этого в перечне поставщиков было всего семь субъектов РФ (Алтайский и Красноярский края, Челябинская, Омская, Новосибирская, Амурская и Курганская области) и в него не входили ведущие зернопроизводящие регионы страны.

Кроме того, принят протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о санитарных и фитосанитарных требованиях к люцерне, экспортируемой из РФ в КНР. Документ разрешает поставки этой культуры из России в Китай.

Планы сотрудничества

В Россельхознадзоре подчеркнули, что ратифицированные изменения стали итогом масштабной многолетней работы Минсельхоза РФ и Россельхознадзора, направленной на расширение перечня и увеличение объемов зерновых культур, экспортируемых в Китай. В рамках этой деятельности проведено большое количество переговоров, организованы визиты российских специалистов в Китай и инспекции китайскими экспертами российских производителей зерна и лабораторий по исследованию продукции.

В настоящее время российская и китайская стороны продолжают работу над расширением взаимовыгодных торговых возможностей. В частности, в 2022 году планируется подписание протокола, который позволит поставлять из России в Китай горох.