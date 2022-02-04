Больше половины россиян сообщили, что не выбирали зарплатный банк самостоятельно

Москва, 4 февраля. /ТАСС/. Более половины (61%) россиян признались, что не выбирали зарплатный банк самостоятельно, но большинство знают о возможности сменить его. Об этом говорится в исследовании ассоциации ФинТех.

По данным опроса физических лиц - клиентов банков, более 81% знают о возможности сменить зарплатный банк через бухгалтерию, при этом большинство респондентов (61%) не выбирали зарплатный банк самостоятельно. В исследование указаны существующие препятствия для смены зарплатного банка. Среди основных барьеров чаще всего называют запрет от работодателя (45,9%), нежелание заниматься процедурой смены банка (26,5%), непонимание того, что именно надо для этого сделать (19,6%).

Участникам исследования описали сервис, с помощью которого можно не зависимо от работодателя, в удобное время, дистанционно указать банк для получения зарплаты.

Среди физлиц более половины - 52% - заявили о том, что воспользовались бы таким сервисом. Основными аргументами стали свобода выбора удобного зарплатного банка (64%) и самостоятельность (55%). Участники опроса, которые высказались против сервиса, отметили небезопасность личных данных (45%), а также недоверие к подобным продуктам (33%).

Как следует из опроса юридических лиц, 61% работодателей, скорее всего, воспользуются таким сервисом. Основная мотивация - возможность выбора для сотрудников, а также отсутствие необходимости собирать и обновлять реквизиты. Кроме того, 66% опрошенных компаний считают, что подобный сервис повысит их привлекательность как работодателя.

Ассоциация развития финансовых технологий (Ассоциация ФинТех) учреждена Банком России и крупнейшими участниками финансового рынка, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц. Исследование опубликовано на сайте ассоциации. Опросы проводились 29 ноября - 13 декабря 2021 года в Москве и российских городах с населением более 100 тыс. человек.