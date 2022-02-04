К проекту бережливого производства на Ставрополье присоединились 68 компаний

ПЯТИГОРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Внедрение бережливых технологий по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" в Ставропольском крае начали около 70 компаний. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе министерства развития региона.

"На Ставрополье на данный момент 68 компаний внедряют бережливое производство", - говорится в сообщении. Отмечается, что в крае действует региональный центр компетенций, который бесплатно позволяет ставропольским предприятиям улучшить свои процессы и тем самым создать условия, при которых региональные игроки становятся более эффективными. При этом предусматривается три блока помощи: обучение руководства и персонала, диагностика и изучение ситуации на предприятии, а также внедрение новшеств.

По данным пресс-службы, в число участников национального проекта вошла компания "Авенир". Под руководством специалистов регионального центра компетенций на складах организации проводится работа по совершенствованию логистики. Проводятся тренинги, направленные на изучение инструментов бережливого производства. Благодаря правильному размещению и хранению, общее время всех производственных операций удалось сократить с 16 до 15 часов.

"На предприятии отмечают, что работа по системе бережливого производства, не только снижает издержки, но, в конечном счете, увеличивает конкурентоспособность продукции, повышает основные показатели производства. Это, прежде всего, сокращение накладных расходов. Следовательно - растут зарплаты, увеличивается продуктивность", - сказано в пресс-релизе.

Ранее в министерстве экономического развития региона сообщали, что участие в проекте уже на первом этапе позволяет предприятиям края минимум на 15% повысить производительность. Согласно региональному проекту, к 2024 году участниками работы с бережливыми технологиями станут 133 средних и крупных предприятия края.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. В него включены два федеральных проекта: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Национальный проект ориентирован на достижение социально значимых результатов: внедрение на предприятии онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта; расширение спектра услуг ФЦК и РЦК; формирование "движения рационализаторов" с привлечением специалистов и инфраструктуры "Ворлдскиллс".