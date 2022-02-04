МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сразу две зарубежных компании - Apple и Spotify - открыли в России свои представительства по "закону о приземлении". Об этом в пятницу стало известно из информации, размещенной на сайте Роскомнадзора.

Закон начал действовать 1 января 2022 года. Однако другие крупнейшие интернет-корпорации пока не спешат исполнить его положения.

Apple первой исполнила основные требования "закона о приземлении" - американская компания открыла в России представительство, филиал и юридическое лицо. Корпорации осталось установить лишь счетчик посещаемости.

От компании Spotify AB в Роскомнадзор поступила информация об учреждении российского юридического лица, на данный момент проводится проверка предоставленных документов.

Кроме того, о своих планах по учреждению российского юридического лица уведомила компания Likeme Pte. ltd. Однако подтверждающих документов компания не предоставила.

"Закон о приземлении"

Согласно российскому законодательству, с 1 января 2022 года иностранные интернет-компании, аудитория которых превышает 500 тыс. пользователей в сутки, обязаны открыть свои представительства в стране. Эти филиалы должны "в полном объеме представлять интересы головных компаний". В списке, составленном Роскомнадзором в конце ноября 2021 года, числятся 13 компаний - помимо Apple и Spotify, исполнения закона ждут от Google, Meta, Twitter, Telegram, TikTok и других.

К компаниям, которые не успели открыть свои филиалы к 1 января, но показали, что работают в этом направлении, Роскомнадзор не стал применять административные санкции.

Помимо требования открыть представительство, в законе есть и другие положения. Например, создать на сайте Роскомнадзора личный кабинет для взаимодействия с органами власти. Это уже сделали Spotify, Twitter, Likeme Pte. Ltd. (Likee), TikTok, Apple, а также Viber. Последние четыре компании также выполнили еще одно требование - они разместили и форму обратной связи для контактов с российскими пользователями.

"Закон о приземлении" предполагает и установку на информационных ресурсах компаний счетчиков посещаемости. Кроме того, они должны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство. Ранее суд за неудаление такого контента назначил корпорациям Google и Meta оборотные штрафы на 7,2 млрд рублей и 1,9 млрд рублей соответственно.

Что будет дальше

В России обсуждается вопрос налогообложения компаний, которые откроют свои представительства. Власти продумывают, как их официальное присутствие на территории РФ будет соотноситься с налоговым режимом страны. Так, за введение прогрессивной ставки налога в зависимости от прибыли IT-компаний на территории РФ выступает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Сейчас IT-гиганты сами передают данные о своей прибыли, России же нужна собственная система подсчетов их доходов.

Если компании откажутся исполнять закон, работу их ресурсов на территории России могут замедлить или прекратить вовсе, также им могут запретить размещать рекламу и рекламировать себя на других сайтах. Пушков выражал надежду на то, что интернет-гиганты откроют свои представительства к апрелю.

Список компаний, которые обязаны исполнять закон, может со временем расшириться. Так, в него должны попасть крупнейшие NFT-маркетплейсы, чтобы защитить права российских владельцев дорогостоящих токенов в спорных ситуациях, считает зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Будут ли исполнять "закон о приземлении" такие крупные корпорации, как Google и Meta, неизвестно. В частности, компания, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, не комментирует ситуацию.