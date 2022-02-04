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WSJ: News Corp подвергся кибератаке

По данным издания, произошедшее затронуло электронные письма некоторых сотрудников и журналистов медиахолдинга
Штаб-квартира News Corp Kevin Hagen/Getty Images
Описание
Штаб-квартира News Corp
© Kevin Hagen/Getty Images

ТАСС, 4 февраля. Американский транснациональный медиахолдинг News Corp, в который входит ряд крупных британских и американских газет, заявил, что подвергся кибератаке, о которой стало известно 20 января. Об этом сообщается в пятницу на сайте газеты The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, произошедшее затронуло электронные письма некоторых сотрудников и журналистов холдинга. Как сообщается, компания по обеспечению кибербезопасности Mandiant проводит расследование и считает, что "те, кто стоит за этой деятельностью, связаны с Китаем, и <...> вероятно, причастны к шпионской деятельности по сбору разведданных в интересах Китая".

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