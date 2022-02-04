Дагестан ежегодно производит около 70 тыс. тон косточковых культур

МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Аграрии Дагестана ежегодно производят около 70 тыс. тон косточковых культур, большая часть из которых приходится на абрикос. По этому показателю регион занимает лидирующее место в России, сообщается в пятницу в аккаунте министерства сельского хозяйства и продовольствия региона в Instagram.

"Сегодня Дагестан - лидер в России по производству плодов косточковых культур. Ежегодно производится около 70 тыс. тонн, из которых половина - это абрикос. <…> Сегодня Дагестан получает свои плоды на 60%, в то время как в целом по стране этот показатель составляет более 45%", - говорится в сообщении.

Как отмечают в министерстве, за последние пять лет в Дагестане заложено 6 286 га садов, среди которых в том числе сады интенсивного типа. Наиболее активно интенсивное садоводство развивается в Сулейман-Стальском, Хасавюртовском, Магарамкентском, Дербентском и Кизилюртовском районах республики. Самое крупное хозяйство региона по площади садов "Полоса", где заложено 1 412 га под сады яблони, груши и черешни, находится в Сулейман-Стальском районе.

Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона сообщала, что аграрии Дагестана в 2021 году собрали 200 тыс. тонн плодов и ягод, что почти на 10 тыс. тонн больше, чем годом ранее. В рамках мер поддержки по линии министерства сельского хозяйства России в Дагестане построено три фруктохранилища на 5,2 тыс. тонн.