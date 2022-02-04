МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Новым гендиректором "Росморпорта" станет Сергей Пылин, ранее возглавлявший Северо-Западный филиал предприятия. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Росморпорта".

"Информацию подтверждаем. Руководство сменится в ближайшее время. Генеральным директором ФГУП "Росморпорт" станет Сергей Пылин", - заявили в пресс-службе предприятия.

Также в пресс-службе "Росморпорта" отметили, что Александр Смирнов, руководивший "Росморпортом" с 3 марта 2021 года, останется в руководящем составе предприятия.

C апреля по август 2010 года Пылин занимал должность заместителя директора по развитию Санкт-Петербургского филиала ФГУП "Росморпорт". В сентябре 2010 года был назначен на должность директора Санкт-Петербургского филиала ФГУП "Росморпорт", переименованного с марта 2011 года в Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП "Росморпорт".

"Росморпорт" - один из крупнейших в России владельцев объектов прибрежно-портовой инфраструктуры. Компания ведет деятельность в 65 морских портах, расположенных в 24 субъектах РФ.