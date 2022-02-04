В МЭР сообщили, что РФ и КНР договорились увеличить товарооборот до $200 млрд к 2024 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. РФ и КНР приняли по итогам российско-китайского саммита "дорожную карту", предполагающую наращивание взаимной торговли товарами и услугами до $200 млрд к 2024 году, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

"Китай сегодня занимает первое место среди торговых партнеров России. Тем не менее, есть большой потенциал для расширения взаимодействия, например, проекты в области устойчивого и цифрового развития. Работа в этих направлениях позволит ускорить рост экономик обеих стран", - приводит пресс-служба слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Кроме того, в рамках саммита Минэкономразвития РФ и Минкоммерции КНР подписали меморандум о взаимопонимании "по вопросу углубления инвестиционного сотрудничества в области устойчивого ("зеленого") развития".

"Меморандум предусматривает, что стороны будут поощрять взаимодействие и инвестиции в проекты и технологии солнечной, ветровой, ядерной, гидро-, водородной энергии и энергетического использования биомассы, автомобильную промышленность, технологии топливных элементов с использованием водорода, аккумуляции энергии и иных ресурсосберегающих технологий, производство интеллектуальных зарядных устройств, утилизацию и переработку устройств аккумуляции энергии, а также укреплять сотрудничества в области научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы НИОКР", - отмечается в сообщении.