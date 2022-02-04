Мантуров заявил, что первые коммерческие поставки самолета "Байкал" начнутся в 2023 году

КАЗАНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Самолет "Байкал" должен получить сертификат летной годности до конца следующего года. Первые коммерческие поставки запланированы на 2023 год. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Что касается завершения процедуры сертификации, мы рассчитываем до конца следующего года получить сертификат летной годности. И до конца следующего года осуществить первые коммерческие поставки. Сейчас ведется уже активно работа, особенно после первого полета, который буквально недавно состоялся. Неделю назад практически", - сказал Мантуров.

Мантуров заявил, что Казахстан и ряд стран ближнего зарубежья проявляют интерес к "Байкалу", который должен сменить советские "кукурузники" Ан-2. По его словам, портфель "мягких" заказов на самолет составляет около 40, планируется получить минимум 400 заказов в ближайшие 2,5-3 года.

"Есть интерес. Это Казахстан, и другие наши коллеги из ближнего зарубежья также проявляют интерес. Мы рассчитываем за этот год сформировать достаточный пакет заказов: на сегодняшний день примерно "мягких" так называемых заказов около 40, мы рассчитываем, что это будет не менее 400 на ближайшие 2,5-3 года", - сказал он.