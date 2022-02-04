Цукерберг выпал из топ-10 богатейших людей по версии Forbes на фоне обвала акций Meta

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Основатель компании Meta Марк Цукерберг опустился на 12-е место в списке богатейших людей мира на фоне снижения стоимости акций его компании в четверг. Об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени.

На данный момент его состояние оценивается в $84,8 млрд, за сутки Цукерберг потерял $29,7 млрд (25,9%), указано в рейтинге. Суточное сокращение капитала главы Meta - одно из самых крупных в истории, Цукерберга в этом списке антирекордов опережает, вероятно, лишь Илон Маск, пишет журнал. В прошлом году глава Tesla лишился за сутки $33 млрд. Цукерберг входил в десятку богатейших людей с 2015 года, указывает телекомпания CNBC.

В среду компания Meta опубликовала квартальный отчет со слабыми прогнозами роста и снижением чистой прибыли. Кроме того, компания сообщила о квартальном снижении числа пользователей, которое объяснила в том числе ростом конкуренции с платформой TikTok, пишет Forbes. Инвесторы также обратили внимание на ожидаемый рост расходов в связи развитием концепции метавселенной.

В связи с этим акции Meta к вечеру четверга упали на 26% (капитализация сократилась более чем на $230 млрд), что стало худшим показателем для компании, ранее называвшейся Facebook, с момента ее выхода на биржу в 2012 году. Цукербергу принадлежит примерно 13% акций его компании.

По данным журнала Fortune, суточное падение стоимости акций Meta в четверг стало крупнейшим в истории среди всех американских компаний, чьи ценные бумаги находятся в обращении на бирже. Кроме того, на фоне падения котировок компании Meta ключевые биржевые индексы США продемонстрировали наиболее серьезное за год снижение.

В рейтинге миллиардеров агентства Bloomberg Цукерберг занимает 10-е место с капиталом в $89,6 млрд. По данным этого рейтинга, глава Meta потерял $31 млрд.