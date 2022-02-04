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Сумма сделки по поставке "Роснефтью" 100 млн т нефти CNPC составляет $80 млрд

Компании подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сумма сделки по поставке нефти "Роснефтью" в объеме 100 млн тонн в течение 10 лет в адрес Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) составляет $80 млрд. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

"Сумма сделки определяется по формуле исходя из рыночных котировок сырой нефти и в текущих параметрах составляет $80 млрд", - указывается в сообщении.

Соглашение о поставках 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет было подписано компаниями в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

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