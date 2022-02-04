SRV продаст долю в проекте финско-российской АЭС

ХЕЛЬСИНКИ, 4 февраля. /ТАСС/. Финский строительный концерн SRV продаст свою долю в компании Fennovoima, которая совместно с Росатомом занимается реализацией проекта строительства на севере Финляндии АЭС "Ханхикиви-1". Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении компании.

"SRV продаст свою долю в 1,8% в Fennovoima компании RAOS Voima Oy (дочерняя компания АО "Русатом Энерго Интернешнл", один из владельцев Fennovoima - прим. ТАСС)", - отмечается в сообщении. SRV в пятницу подписал с компанией RAOS Voima соглашения, в соответствии с которыми компания выйдет из числа собственников Fennovoima и соглашений, касающихся "Ханхикиви-1", уточнили там.

По словам главы SRV Саку Сиполы, в отличие от других владельцев Fennovoima, SRV не является компанией энергетического профиля и вошла в проект в 2015 году с целями, относящимися к строительному бизнесу. Он указал, что "ожидаемые задачи по управлению проектом, на которых основывалось участие SRV, не были реализованы", в результате чего компания приняла решение продать свою долю.

Контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" компания "Русатом оверсиз" (входит в Росатом) и финская Fennovoima подписали в декабре 2013 года. Сейчас проект находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС. Ранее завершить процесс лицензирования АЭС сначала рассчитывали в 2018 году, затем в 2019 году.

В декабре Росатом представил заказчику, финской компании Fennovoima, ключевой документ, необходимый для оценки безопасности АЭС - предварительный отчет по обоснованию безопасности (ПООБ). Лицензирование предусматривает согласование всего комплекса проектной документации с Центром радиационной и ядерной безопасности Финляндии - STUK. Срок получения лицензии на строительство АЭС связан с получением положительного заключения регулятора по итогам рассмотрения документации. Согласно требованиям STUK, Росатом поэтапно передает разрабатываемую документацию Fennovoima, которая, в свою очередь, направляет пакет документов регулятору.

Fennovoima в апреле 2021 года сообщала, что рассчитывает получить лицензию на строительство объекта к лету 2022 года. Тогда же компания передала финским властям обновление к заявке на получение лицензии.