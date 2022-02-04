Softline приобретает компанию по предоставлению облачных услуг Umbrella Infocare

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Компания Softline подписала соглашение о приобретении индийской компании по предоставлению облачных услуг Umbrella Infocare. Об этом говорится в сообщении Softline.

"Softline сегодня объявляет о подписании соглашения о приобретении базирующейся в Дели компании по предоставлению облачных услуг Umbrella Infocare в соответствии со стратегией трехмерного роста компании. Сделка значительно расширит присутствие Softline на территории, одновременно серьезно укрепив предложение облачных сервисов для глобальной клиентской базы", - говорится в сообщении.

Данная сделка станет основой для создания глобального центра передового опыта Softline AWS (CoE) для клиентов почти в 60 странах мира, предоставляя им доступ к ведущим на рынке облачным сервисам проектирования и разработки.

"Мы сказали нашим инвесторам, что будем делать разумные приобретения, где мы сможем эффективно расширить возможности, доступные на развивающихся рынках. Это пример такого приобретения, которое соответствует нашей стратегии трехмерного роста. Мы не только укрепили наше географическое присутствие в Индии и наш портфель услуг благодаря некоторым очень передовым навыкам облачной инженерии, которые теперь доступны нам, но теперь мы также можем использовать эти таланты и знания для предоставления услуг в других местах через наш канал продаж", - приводятся в сообщении слова основателя компании Игоря Боровикова.

Softline создана в 1993 году Игорем Боровиковым. Группа объединяет свыше 150 тыс. корпоративных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 6 тыс. IT-поставщиков и предоставляет собственные услуги и запатентованные решения. Компания осуществляет деятельность более чем в 50 странах.