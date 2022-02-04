"Соллерс" и Chery ведут переговоры о совместном производстве автомобилей

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Автомобилестроительная компания "Соллерс груп" Вадима Швецова и китайский автопроизводитель Chery ведут переговоры о совместном производстве автомобилей и развитии новых технологий в области электротранспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Соллерс груп". Зафиксировать конкретные параметры совместного проекта планируется до середины 2022 года.

"Соллерс груп" и компания Chery ведут переговоры о масштабном партнерстве в России, которое включает в себя не только производство автомобилей, но и развитие новых технологий в области электротранспорта, перспективных модулей и материалов для автопрома. Конкретные параметры совместного проекта планируется зафиксировать до середины текущего года", - сообщили в пресс-службе российского автопроизводителя.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в том числе обсуждалась тема совместного производства автомобилей компаниями "Соллерс" и Chery на базе Ульяновского автомобильного завода.

Как сообщал в середине 2021 года Chery, производитель рассматривает возможность локализации электромобилей в РФ и ведет переговоры с производственными площадками.

Модельный ряд электромобилей Chery в Китае включает в себя семь моделей: Little Ant (EQ1), Ant, Tiggo E (Tiggo 4), Arrizo E (Arrizo 5), Tiggo3xe (Tiggo 2), eQ и eQ2. Также в апреле 2021 года компания представила два новых автомобиля с электрическим двигателем - EQZ и EQX, причем последнее авто оснащено функцией автоматического вождения, не требующей участия человека.