Российский рынок акций закрылся слабым ростом основных индексов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели демонстрировал смешанную динамику, большую часть сессии торгуясь в "зеленой" зоне. Рублевый индекс Мосбиржи закрылся вблизи значений предыдущего дня - 3 471,01 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,28%, до 1 436,00 пункта. Доллар, по состоянию на 19:29 мск, снизился на 0,31% - до 76,13 рубля, евро - на 0,14%, до 87,15 рубля.

"Пауза в новостном фоне в части геополитики, новые ценовые рекорды нефти и общерыночный сентимент способствовали умеренной активности биржевых "быков", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом вышедший ближе к вечеру блок январских данных по рынку труда США оказал неоднозначное воздействие на динамику мировых площадок. "Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США значительно превысило прогноз. Многие участники торгов восприняли этот, казалось бы, позитивный факт как потенциальный довод для ФРС к более решительному подъему ставок на мартовском заседании", - добавил Бахтин. В свою очередь, геополитика по-прежнему не дает четких сигналов на улучшение, хотя сохраняющиеся контакты на высшем уровне между РФ и западными странами поддерживают надежду участников торгов на то, что по меньшей мере удастся избежать эскалации, полагает эксперт.

Добавили позитива российским активам сегодняшние переговоры лидеров России и Китая. "Роснефть" с CNPC подписали соглашение о поставке 100 млн тонн нефти в Китай, также "Газпром" заключил договор о продаже газа в Китай с Дальнего Востока. Новая сделка доведет общий объем поставок до 48 млрд куб. м в год. На этом фоне акции "Роснефти" и "Газпрома" растут", - прокомментировал главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

Котировки нефти Brent продолжают рост - сегодня они достигли максимального уровня с октября 2014 года - $93 за баррель.

Прогноз на 7 февраля

Внешнеполитическая обстановка, общерыночный сентимент, цены на сырье, сигналы мировых ЦБ - эти основные факторы продолжат определять дальнейшую динамику российского рынка в начале будущей недели, считает Александр Бахтин.

Также на старте недели инвесторы обратят внимание на публикацию индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) КНР от Caixin за январь и данные по декабрьскому объему промышленного производства в Германии, добавил эксперт. В рамках сезона отчетностей среди крупных компаний результаты за четвертый квартал 2021 года в понедельник опубликуют ANZ Banking Group, Amgen, Simon Property, Tyson Foods, ON Semiconductor и другие.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 7 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3 400 - 3 520 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 75,8-77,3 рубля.