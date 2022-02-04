Новак поручил в течение февраля досогласовать пакеты документов о газификации в регионах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ускорить темпы догазификации в российских регионах, где на сегодня в стадию заключенных договоров перешла только треть всех заявок, полученных от граждан, следует из сообщения кабмина по итогам заседания федерального штаба по газификации.

Социальная газификация, стартовавшая в 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина, должна завершиться до начала 2023 года. "К настоящему моменту мы имеем около 612 тыс. полученных заявок от домовладений на догазификацию, при этом количество заключенных договоров достигает лишь 209 тыс. Напомню, что общий потенциал значительно выше - порядка 2,2 млн домовладений. Поэтому необходимо работать над повышением количества новых заявок, разъяснять гражданам порядок работ по подключению участка к газопроводу, чтобы этот процесс не затягивался", - сказал Новак, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как отмечалось на заседании штаба, в России сегодня насчитывается порядка 130 тыс. заявок граждан на догазификацию, по которым подписание договора выходит за рамки установленных сроков. В ряде регионов причиной тому стало отсутствие планов-графиков догазификации. Поэтому по поручению Новака, "регионы будут обязаны завершить процесс согласования комплектов документов по догазификации в течение этого месяца", говорится в пресс-релизе.

Высокий потенциал подключения новых абонентов наблюдается в Тульской (более 7 тыс. человек до конца 2022 года) и Саратовской (4,8 тыс.) областях, а также на Камчатке (4,7 тыс.) и в ХМАО (4,6 тыс. домовладений).

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.