Россия почти прекратила экспорт лома вне ЕЭС в январе

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Экспорт лома черных металлов из России за пределы Евразийского экономического союза в январе сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 99,6%, до 3 тыс. тонн, сообщили ТАСС в ассоциации переработчиков лома НСРО "Руслом.ком" со ссылкой на статистику от участников рынка и собственные расчеты.

"Снижение показателя в основном было обусловлено повышением минимального уровня экспортной пошлины на лом черных металлов до €100 за тонну с нового года, - прокомментировал ТАСС директор "Руслом.ком" Виктор Ковшевный. - Фактически такой размер пошлины стал заградительным для экспортеров этого вида сырья на фоне снижения уровня цен на лом на мировых рынках и роста логистических затрат".

С 1 января 2022 года минимальная ставка пошлины на экспорт лома и отходов черных металлов из РФ выросла с €70 до 100 за тонну. Ставка пошлины составила 5%, но не менее €100 за тонну. Мера введена для обеспечения внутреннего рынка сырьем и сдерживания цен.

По предварительным данным "Руслом.ком", сбор лома в России в январе сократился на 38% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 1,41 млн тонн.

По словам Ковшевного, сбор сырья больше всего сократился в экспортно ориентированных Северо-Западном и Дальневосточном федеральном округах, "так как местные переработчики ранее в основном отправляли собранное в портовые склады сырье за границу, а перенаправлять его в сторону домашнего рынка нет логистической возможности".

"На сборе лома в январе также сказались обильные снегопады во всех регионах России и снижение цен на сырье в течение декабря и начале января, что демотивировало ломосборщиков, - пояснил Ковшевный. - Еще одним фактором было снижение закупок со стороны сталелитейных предприятий на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с достаточными запасами".