Биткойн рос более чем на 10%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии в пятницу растет на 10,03%, до $40,473 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk на 21:04 мск.

По данным площадки Coindesk на 17:04 мск, стоимость биткойна росла на 1,63% и находилась на уровне $37, 406 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".