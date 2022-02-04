SZ: Telegram могут оштрафовать на €55 млн в Германии

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Германии могут наложить штраф на мессенджер Telegram в размере €55 млн в случае применения юридических мер в отношении организации. Об этом в пятницу сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на представителя Минюста ФРГ.

По ее информации, в настоящее время в Германии ведется два расследования в отношении Telegram. Одно из них касается отсутствия "легко узнаваемых и прямых способов уведомления о незаконном контенте", включая разжигание ненависти и травлю в интернете. Второе расследование связано с отсутствием в организации уполномоченного представителя для взаимодействия с судами ФРГ. Максимальный размер штрафа по данным делам может составить €55 млн.

Нарушение правил относительно информирования о публикации нежелательного контента, как пишет газета, предполагает штраф на сумму до €50 млн. Отсутствие уполномоченного представителя Telegram в стране подразумевает взыскание в размере до €5 млн.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман в интервью газетам Rheinische Post и General Anzeiger сообщил о намерении проверки местонахождения активов мессенджера Telegram на случай применения юридических мер в отношении платформы, в частности, наложения штрафа. Вместе с тем глава Минюста напомнил, что мессенджер обязан соблюдать германское законодательство. Это, по его словам, включает в себя, среди прочего, назначение уполномоченного представителя для контакта с германскими властями, что позволит бороться с нежелательным контентом, публикуемым в Telegram. Мессенджер, по утверждениям министра, не выполняет данное требование.

В свою очередь глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила в пятницу, что власти Германии провели первый "конструктивный разговор" с руководством Telegram относительно деятельности мессенджера в ФРГ и договорились продолжить и активизировать сотрудничество. Этот шаг, по ее мнению, является большим успехом, на который следует опираться.

Ситуация вокруг Telegram в Германии

До этого Фезер не исключала возможность блокировки мессенджера в Германии, но лишь в том случае, если никакие правовые меры не подействуют. Она высказалась за единый европейский подход к регулированию деятельности мессенджеров, поскольку "в одиночку Германия не справится". Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ создало специальную рабочую группу для усовершенствования расследования преступлений с использованием мессенджера.

С точки зрения Берлина, проблема заключается в том, что у Telegram нет представительства или официального контактного лица на территории Германии. Это осложняет борьбу с противоправным контентом: власти шлют запросы на удаление незаконных материалов в Дубай, где расположена штаб-квартира компании, что крайне затягивает процесс. Германские власти обеспокоены тем, что через мессенджеры координируют свои действия противники ограничений, вводимых из-за распространения коронавируса. Эксперты полагают, что такие лица становятся все более радикальными, поступали даже сообщения о публичных угрозах политикам. В связи с этим наблюдатели считают нужным оперативное удаление такого контента, в том числе из Telegram-каналов.