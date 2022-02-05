Чехия получила от Польши €45 млн по спору о шахте "Туров"

ПРАГА, 5 февраля. /ТАСС/. Чехия получила от Польши €45 млн по договоренности о закрытии спора из-за шахты "Туров" и отозвала иск из суда ЕС. Об этом сообщил журналистам в пятницу вечером пресс-секретарь чешского правительства Вацлав Смолка.

"От Польши поступили €45 млн в качестве компенсации за продолжение эксплуатации шахты "Туров", - отметил он. По его словам, €35 млн из этих средств будут направлены на нужды Либерецкого края, по соседству с которым на польской стороне находится рудник.

Премьер-министры Чехии и Польши Петр Фиала и Матеуш Моравецкий в четверг окончательно договорились о завершении продолжавшегося почти год спора вокруг шахты "Туров". Соответствующее соглашение было подписано в Праге.

В конце февраля прошлого года Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство), до тех пор пока вопрос не будет решен по существу. Польша этот вердикт выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу по €500 тыс. за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте "Туров". Оплачивать штраф Варшава также отказалась.

С шахтой "Туров" связано 4-7% производства электроэнергии в Польше. Закрытие шахты означало бы увольнение 5 тыс. работников и нанесло бы польской экономике ущерб в 13,5 млрд злотых (около $3,75 млрд).