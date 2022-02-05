Bloomberg: Apple представит новые устройства, которые придут на смену iPhone SE и iPad Air

ТАСС, 5 февраля. Американская компания Apple представит новый бюджетный смартфон iPhone и новый планшет iPad. Как в пятницу сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, гаджеты могут быть показаны уже в марте 2022 года.

По данным собеседников агентства, устройства придут на замену текущим iPhone SE и iPad серии Air. Обе модели получат поддержку беспроводных сетей пятого поколения (5G) и более быстрый процессор. В новом iPhone также будет, кроме указанных нововведений, улучшенная камера.

Также будет представлено обновление для операционной системы iOS, которое добавит функцию распознавания лиц пользователей в медицинской маске, о которой стало известно на прошлой неделе.

Как утверждают источники агентства, дата релиза еще может быть изменена в связи с задержками в производстве или другими изменениями в компании. Однако, как пишет Bloomberg, с учетом уже анонсированных на март продуктов, 2022 год может стать для Apple рекордным по количеству новых изделий.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику.